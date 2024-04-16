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14:38, 16 апреля 2024Мир

Кремль ответил на вопрос об участии Путина в юбилее высадки войск в Нормандии

Песков: Путин не получал приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Российский лидер Владимир Путин еще не получал никакого официального приглашения на мероприятие по случаю празднования 80-летия высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, никаких предложений пока не было. Мы ничего официального на этот счет не получали», — заявил он, отметив, что не знает о степени правдивости подобных сообщений от французских средств массовой информации.

Ранее радио Europe 1 сообщило, что «Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца». Там также отметили, что Путин не будет лично присутствовать на памятных мероприятиях в честь 80-летия операции, «но российская делегация будет приглашена».

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      Виктория Кондратьева
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