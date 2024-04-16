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19:14, 16 апреля 2024Экономика

Стало известно о наследстве певца Кунгурова

«АиФ»: певец Евгений Кунгуров оставил в наследство «двушку» в центре Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров оставил в наследство двухкомнатную квартиру в центре Москвы. О том, каким имуществом располагал заслуженный артист России, газете «Аргументы и факты» рассказал продюсер и промоутер Сергей Дворцов.

По его словам, Кунгуров в определенном смысле испытывал финансовые трудности и считал, что для содержания семьи необходим больший доход. В собственности певца находилась квартира на Зоологической улице в Пресненском районе столицы. Расценки на такую жилплощадь начинаются от 25 миллионов рублей.

Как выяснило издание, зарегистрирован Кунгуров был в другом районе Москвы — Марфино, где расположена Останкинская телебашня. Скорее всего исполнитель арендовал здесь жилье на время съемок.

Местом фактического проживания артиста был указан поселок Гагаринский. По сведениям газеты, в родной Свердловской области Кунгуров владел отремонтированной трехкомнатной квартирой. Объект оценивают максимум в четыре миллиона рублей.

Евгения Кунгурова не стало вечером 8 апреля. В полицию обратилась его жена, которой он написал тревожное сообщение. Прибывшие на место сотрудники нашли артиста под окнами его дома. В последнее время певец пребывал в депрессии и злоупотреблял алкоголем.

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      Виктория Клабукова
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