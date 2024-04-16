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17:30, 16 апреля 2024Культура

Лоза дал совет Серову после концерта в полупустом зале

Лоза посоветовал Серову задуматься после выступления в полупустом зале в Угличе
Юрий Лоза

Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза дал совет народному артисту России Александру Серову на фоне новостей о том, что концерт исполнителя в Угличе прошел почти в полупустом зале. Его слова приводит NEWS.ru.

«Если публика уходит во время концерта — это звоночек для любого артиста, надо предпринимать какие-либо шаги, это не очередное рядовое событие, а повод задуматься», — сказал Лоза.

Певец отметил, что популярность артиста «еще не ушла», если зрители покупают билеты на его концерт. Он предположил, что проблема была в работе. «Возможно, что-то с аппаратурой было не так или артист себя плохо чувствовал», — добавил Лоза.

Ранее певец Юрий Лоза резко отреагировал на пьяный дебош актера Никиты Кологривого в баре Новосибирска.

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      Варвара Кошечкина
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