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19:35, 16 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко пригрозил губернаторам репрессиями из-за сельского хозяйства

Лукашенко потребовал развивать агросектор и пригрозил губернаторам репрессиями

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александра Субботина, Анатолия Исаченко и Ивана Крупко начать активнее развивать агросектор и сельское хозяйство и пригрозил им репрессиями. Об этом сообщает БелТа.

«Я вам скажу так, Александр Михайлович [Субботин], вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет», — передаются в публикации белорусского лидера

Он добавил, что руководители регионов, которые к концу года не смогут показать эффективный результат — «просто сядут».

В ходе выступления Лукашенко также рассказал о скандале с продажей мяса туш животных из скотомогильников. По его словам, продажей туш падших животных занимались как минимум в трех районах Минской области.

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      Глеб Палехов
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