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18:22, 16 апреля 2024Экономика

Лукашенко рассказал о продаже на мясо туш из скотомогильников

Глава Белоруссии Лукашенко раскритиковал АПК за продажу мяса из скотомогильников
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вопиющих нарушениях в агропромышленном комплексе (АПК) страны. В том числе он подверг критике фермеров за продажу мяса из скотомогильников, сообщает сайт главы государства.

Он рассказал, что каждое пятое коррупционное преступление в 2023 году касается сферы АПК. Речь идет о служебных подлогах, росте числа краж, приписки поголовья скота.

При контроле за движением скота возбуждены 104 уголовных дела. В основном они касаются хозяйств с наибольшим падежом животных. Продажей населению туш падших животных занимались как минимум в трех районах Минской области. Также сельхозпредприятия Белоруссии лидируют по числу нарушений трудовой дисциплины, а кадровый дефицит является «системообразующей проблемой отрасли».

Ранее Лукашенко потребовал объяснить, почему выпуск большого количества товаров в Белоруссии падает, а по цене и качеству продукция предприятий уступает конкурентам даже в тех областях, где не так давно у них были сильные позиции.

Отдельно он раскритиковал айтишников, которые до сих пор не продемонстрировали успехов в замене западного софта, и возмутился повальным дефицитом кадров, особенно рабочих специальностей.

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      Платон Щукин
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