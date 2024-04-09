Лукашенко удивился проблемам с качеством белорусских товаров

Лукашенко заявил о проблемах с качеством и падении выпуска белорусских товаров

Промышленное производство в Белоруссии растет, но выпуск большого количества товаров падает, а по цене и качеству продукция предприятий уступает конкурентам. Об этом на совещании о состоянии и задачах развития промышленности заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает сайт главы государства.

Заводы начали выпускать меньше холодильников, тракторов, погрузчиков, двигателей. На четверть просел «Бобруйскагромаш», Минский подшипниковый завод в 2023 году был загружен только на четверть, возмутился Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что если вопрос цены еще понять можно, то объяснений проблемам с качеством он не видит. Главной опасностью президент назвал потерю российского рынка.

«Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18 процентов. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальных за последнее десятилетие 10,5 процента, грузовых автомобилей — до 6 процентов», — подчеркнул он, добавив, что с холодильниками «Атлант», еще недавно востребованными, складывается похожая ситуация.

Отдельно он раскритиковал станкостроение, где не используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект и роботизацию. «Всего этого нет. Но что самое печальное, нет видения перспективы», — констатировал Лукашенко.

Для выхода из сложной ситуации он призвал промышленников «засучить рукава и работать на российском рынке», а также проводить диверсификацию экспорта. Например, активизировать сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, создавать сборочные производства белорусской техники в опорных странах. Также президент республики потребовал внедрять новые технологии.

В ходе того же совещания Лукашенко подверг критике айтишников, которые до сих пор не продемонстрировали успехов в замене западного софта, и возмутился повальным дефицитом кадров, особенно рабочих специальностей — слесарей, водителей, станочников и сварщиков.

