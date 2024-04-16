Рогов ответил на предложение Макрона о перемирии на Украине

Рогов: предложение Макрона о перемирии на время Олимпиады является лицемерием

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на Украине на время проведения летних Олимпийский игр, которые пройдут в августе в Париже, является лицемерием. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Франция поставляет Киеву многочисленное вооружение для продолжения конфликта. Рогов уточнил, что именно Макрон разжигает конфликт. По мнению Рогова, из-за президента Франции у лидера Украины Владимира Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше.

«Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, — ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие — и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину — лицемерие», — ответил на инициативу Рогов.

Ранее Макрон заявил, что обсудит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином олимпийское перемирие и остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.