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12:12, 15 апреля 2024Мир

Макрон и Си Цзиньпин обсудят остановку конфликтов в мире на время Олимпиады

Макрон и Си Цзиньпин обсудят олимпийское перемирие на время Игр в Париже

Фото: Xie Huanchi / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином олимпийское перемирие и остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом. Слова французского лидера приводит радиостанция RMC.

Макрон отметил, что приложит максимум усилий для реализации этой идеи, в чем, по его словам, ему помогут международные партнеры, в том числе лидер Китая, который вскоре приедет в Париж с визитом.

«В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. (…) Это также может стать дипломатическим моментом ради мира», — сказал он.

Макрон также сообщил, что в случае возникновения угрозы безопасности церемония открытия Олимпийских игр-2024 может быть ограничена площадью Трокадеро или стадионом «Стад де Франс» в качестве меры предосторожности.

В конце марта Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия ОИ из-за возможных терактов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Анастасия Алимпиева
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