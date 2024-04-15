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10:49, 15 апреля 2024Спорт

Макрон сделал заявление об угрозе безопасности на церемонии открытия Олимпиады

Макрон: церемония открытия ОИ на Сене может быть ограничена из-за угрозы теракта
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление об угрозе безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр-2024, которая должна пройти на реке Сене. Его слова приводит RMC Sport.

«В случае возникновения угрозы безопасности церемония открытия может быть ограничена площадью Трокадеро или даже стадионом "Стад де Франс" в качестве меры предосторожности», — рассказал Макрон, добавив, что за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности.

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия ОИ из-за возможных терактов. Премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция после событий в подмосковном «Крокус Сити Холле» ввела наивысший уровень террористической угрозы накануне проведения Олимпиады.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Дарья Коршунова
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