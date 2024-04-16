Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 16 апреля 2024Россия

Машину участников СВО нашли в реке со сломанными изнутри ручками дверей

В Воронежской области нашли утонувшую машину с участниками СВО
На месте происшествия

На месте происшествия. Кадр: Telegram-канал «Богучар в Телеграме»

В Богучарском районе Воронежской области нашли утонувшую машину с участниками специальной военной операции. Об этом сообщается в канале «Богучар в Телеграме».

По данным портала, внутри машины были найдены двое. Кроме того, издание сообщает, что у упавшего в реку легкового автомобиля было изнутри выбито заднее стекло, а дверные ручки — сломаны. Сами же двери были заблокированы. На место уже прибыли медики и полиция.

Известно, что всего в машине могли находиться три человека — военнослужащие Николай Николаев и Алексей Иванов и водитель Алексей Петров.

Официальных комментариев властей Воронежской области об обнаружении машины военных нет.

О пропаже российских военнослужащих стало известно 11 апреля — тревогу забили родственники военных. Они сообщили, что мужчины возвращались в отпуск из зоны спецоперации, проезжали через Ростовскую и Воронежскую области, но до дома в Чувашии не доехали. Позже появились сообщения об утонувшей на переправе через Дон машине с военными, и были выдвинуты предположения, что именно в ней и находились военные. Поисковая операция продолжалась до 16 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Тигрица поймала крокодила и накормила им тигрят

      Неоднозначный поступок пассажира самолета вызвал гнев пользователей сети

      Машину участников СВО нашли в реке со сломанными изнутри ручками дверей

      Четвертую версию детектора дронов «Булат» запустят в серию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше