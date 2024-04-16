Машину участников СВО нашли в реке со сломанными изнутри ручками дверей

В Воронежской области нашли утонувшую машину с участниками СВО

В Богучарском районе Воронежской области нашли утонувшую машину с участниками специальной военной операции. Об этом сообщается в канале «Богучар в Телеграме».

По данным портала, внутри машины были найдены двое. Кроме того, издание сообщает, что у упавшего в реку легкового автомобиля было изнутри выбито заднее стекло, а дверные ручки — сломаны. Сами же двери были заблокированы. На место уже прибыли медики и полиция.

Известно, что всего в машине могли находиться три человека — военнослужащие Николай Николаев и Алексей Иванов и водитель Алексей Петров.

Официальных комментариев властей Воронежской области об обнаружении машины военных нет.

О пропаже российских военнослужащих стало известно 11 апреля — тревогу забили родственники военных. Они сообщили, что мужчины возвращались в отпуск из зоны спецоперации, проезжали через Ростовскую и Воронежскую области, но до дома в Чувашии не доехали. Позже появились сообщения об утонувшей на переправе через Дон машине с военными, и были выдвинуты предположения, что именно в ней и находились военные. Поисковая операция продолжалась до 16 апреля.