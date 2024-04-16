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23:24, 16 апреля 2024Мир

Маск ужаснулся числу нелегальных мигрантов в США

Маск назвал безумием миграционную политику США

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск ужаснулся числу нелегальных мигрантов в США и раскритиковал миграционную политику руководства страны, допустившего проникновение на территорию государства более семи миллионов человек. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.

«Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие», — отметил Маск.

Ранее Маск предрек конец США, если Вашингтон не изменит миграционную политику. Как утверждает бизнесмен, из-за проблем с мигрантами страна превратилась в убежище для преступников.

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      Маргарита Пименова
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