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21:04, 16 апреля 2024Из жизни

Мужчина девять минут удерживал газонокосилку на подбородке и побил рекорд

В США мужчина девять минут удерживал газонокосилку на подбородке и побил рекорд

Кадр: upi.com

Житель США более девяти минут удерживал работающую газонокосилку на подбородке и побил мировой рекорд. Об этом сообщает UPI.

Дэвид Раш из штата Айдахо стремится стать обладателем наибольшего количества рекордов Гиннесса. Около четырех лет назад он попытался установить очередной рекорд и как можно дольше удерживать работающую газонокосилку на подбородке. Мужчина смог безостановочно держать машину на лице 3 минуты 52 секунды. Однако результаты были аннулированы из-за того, что в косилке не было травосборника.

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За это время его опередил другой многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, Ашрита Фурман. Его результат составил 7 минут 2 секунды. Однако недавно Раш предпринял вторую попытку и установил новое достижение — 9 минут 17 секунд. Благодаря этому к настоящему времени ему удалось стать обладателем 165 мировых рекордов.

Ранее сообщалось, что девятилетняя Аршиа Госвами из Индии, которую называют самой сильной девочкой Азии, побила собственный рекорд и подняла штангу весом 75 килограммов. Девочка прославилась тем, что занимается тяжелой атлетикой — в частности, становой тягой.

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