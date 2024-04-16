Мужчина девять минут удерживал газонокосилку на подбородке и побил рекорд

В США мужчина девять минут удерживал газонокосилку на подбородке и побил рекорд

Житель США более девяти минут удерживал работающую газонокосилку на подбородке и побил мировой рекорд. Об этом сообщает UPI.

Дэвид Раш из штата Айдахо стремится стать обладателем наибольшего количества рекордов Гиннесса. Около четырех лет назад он попытался установить очередной рекорд и как можно дольше удерживать работающую газонокосилку на подбородке. Мужчина смог безостановочно держать машину на лице 3 минуты 52 секунды. Однако результаты были аннулированы из-за того, что в косилке не было травосборника.

За это время его опередил другой многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, Ашрита Фурман. Его результат составил 7 минут 2 секунды. Однако недавно Раш предпринял вторую попытку и установил новое достижение — 9 минут 17 секунд. Благодаря этому к настоящему времени ему удалось стать обладателем 165 мировых рекордов.

Ранее сообщалось, что девятилетняя Аршиа Госвами из Индии, которую называют самой сильной девочкой Азии, побила собственный рекорд и подняла штангу весом 75 килограммов. Девочка прославилась тем, что занимается тяжелой атлетикой — в частности, становой тягой.

