Самая сильная девочка Азии подняла штангу втрое тяжелее себя

Девятилетняя девочка из Индии подняла вес втрое тяжелее себя

Девятилетняя Аршиа Госвами из Индии, которую называют самой сильной девочкой Азии, побила собственный рекорд и подняла штангу весом 75 килограммов. Об этом сообщает India Today.

Девочка из города Панчкула, штат Харьяна, прославилась тем, что занимается тяжелой атлетикой — в частности, становой тягой. Она уже установила несколько достижений. По данным New York Post, в шесть лет она подняла штангу весом 45 килограммов и попала в Книгу рекордов Индии. В возрасте восьми лет, Госвами установила рекорд Азии, подняв штангу весом 60 килограммов.

Видео, на котором Госвами поднимает штангу весом 75 килограммов, появилось в социальных сетях еще в конце февраля, однако стало вирусным только в апреле. Его посмотрели более двух миллионов человек. Отмечается, что юная индианка весит около 24 килограммов, а значит, поднятая штанга втрое тяжелее ее.

Отец рекордсменки признался, что понятия не имеет, откуда в ней столько сил. «Я не знаю, как она это делает. Может быть, это генетика или какой-то редкий дар», — сказал он. Мужчина надеется, что дочь не бросит увлечение и однажды представит Индию на Олимпийских играх.

Несмотря на замечательные достижения, до мирового рекорда среди девочек Госвами еще далеко. В 2022 году девятилетняя Аврора ван Ульфт из Канады сумела поднять в становой тяге штангу весом 110 килограммов.

Ранее сообщалось, что 58-летняя женщина из Канады простояла в планке 4,5 часа. Ее рекорд попал в Книгу рекордов Гиннесса.

