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12:43, 11 апреля 2024Из жизни

Самая сильная девочка Азии подняла штангу втрое тяжелее себя

Девятилетняя девочка из Индии подняла вес втрое тяжелее себя

Кадр: @fit_arshia

Девятилетняя Аршиа Госвами из Индии, которую называют самой сильной девочкой Азии, побила собственный рекорд и подняла штангу весом 75 килограммов. Об этом сообщает India Today.

Девочка из города Панчкула, штат Харьяна, прославилась тем, что занимается тяжелой атлетикой — в частности, становой тягой. Она уже установила несколько достижений. По данным New York Post, в шесть лет она подняла штангу весом 45 килограммов и попала в Книгу рекордов Индии. В возрасте восьми лет, Госвами установила рекорд Азии, подняв штангу весом 60 килограммов.

Видео, на котором Госвами поднимает штангу весом 75 килограммов, появилось в социальных сетях еще в конце февраля, однако стало вирусным только в апреле. Его посмотрели более двух миллионов человек. Отмечается, что юная индианка весит около 24 килограммов, а значит, поднятая штанга втрое тяжелее ее.

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Отец рекордсменки признался, что понятия не имеет, откуда в ней столько сил. «Я не знаю, как она это делает. Может быть, это генетика или какой-то редкий дар», — сказал он. Мужчина надеется, что дочь не бросит увлечение и однажды представит Индию на Олимпийских играх.

Несмотря на замечательные достижения, до мирового рекорда среди девочек Госвами еще далеко. В 2022 году девятилетняя Аврора ван Ульфт из Канады сумела поднять в становой тяге штангу весом 110 килограммов.

Ранее сообщалось, что 58-летняя женщина из Канады простояла в планке 4,5 часа. Ее рекорд попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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      Никита Савин
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