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23:06, 16 апреля 2024Силовые структуры

МВД заявило о защите чести полиции после сообщений об избиении нацболов

МВД: защитим честь полицейских после сообщений об избиении нацболов

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

МВД в своем Telegram-канале заявило, что намерено защищать честь и достоинство сотрудников полиции после сообщений об избиении нацболов в Санкт-Петербурге.

«Решается вопрос о проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Речь идет о событиях после акции протеста возле здания управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Нацболы выступили против завоза мигрантов из стран бывшего СССР в Россию. Адвокат активистов сообщил об их избиении и долгом удерживании в отделении полиции.

Ранее 16 апреля сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против полицейских после «информации о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции избили участника СВО».

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      Марина Совина
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