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20:53, 16 апреля 2024Силовые структуры

На Северном Кавказе раскрыты масштабные поборы с водителей грузовиков

СК, ФСБ и МВД раскрыли масштабные поборы с грузовиков на Северном Кавказе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России, ФСБ России и МВД раскрыли масштабную схему коррупции на Северном Кавказе, задержаны должностные лица Ространснадзора и ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере в составе организованной группы»). Проведено свыше 30 обысков по местам проживания и службы фигурантов дела.

Задержаны заместитель начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу — начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Северная Осетия – Алания Мурад Макиев, его подчиненные Александр Хаматов и Олег Кибиров, инспекторы ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике Мухамед Хаников и Муса Канукоев, а также ряд граждан.

По данным следствия, они организовали систематическое получение взяток с водителей грузового транспорта за проезд через пост весового контроля «Урух». Плата составляла одну тысячу рублей за грузовик и две тысячи рублей за грузовик с прицепом. В ходе обысков изъяты большие суммы денег и документы. Следователи намерены ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения.

15 апреля сообщалось, что Пермский военный гарнизонный суд приговорил экс-сотрудника Управления Федеральной службы безопасности России по Пермскому краю Григория Царегородцева к девяти годам лишения свободы за взятки на сумму более 160 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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