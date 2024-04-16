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19:08, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли многомиллионную коррупционную схему таможенников

На таможне украинского города Черновцы похитили миллионы гривен

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) раскрыла коррупционную схему черновицких таможенников. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Участники коррупционной схемы незаконно вывозили товар из Турции, оформляя груженые фуры как пустые. Убыток государству составил 290 миллионов гривен (около 690 миллионов рублей).

Руководство таможни обеспечивало внеочередной пропуск таким машинам.

Разоблачены 11 членов преступной организации — трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц, среди которых числится бывший депутат Черновицкого областного совета.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью». Они брали взятки с импортеров за пропуск их машин через границу.

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      Илья Таксюр
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