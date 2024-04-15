Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:38, 15 апреля 2024Бывший СССР

СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

СБУ задержала таможенных чиновников, обложивших украинских импортеров «данью»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трех высокопоставленных чиновников региональных таможен, которые обложили «данью» украинских импортеров в Киеве, Ровно и Одессе. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В Ровно первый заместитель начальника областной таможни шантажировал перевозчиков дополнительными проверками, из-за которых срывались сроки доставки товара.

В Киеве «на горячем» был задержан заместитель начальника одного из таможенных постов, который регулярно брал дань с компаний внешнеэкономической деятельности. К своему «бизнесу» он привлек таможенного брокера, который выступал посредником в ведении переговоров с импортерами и передаче наверх полученных взяток.

В Одесской области задержали чиновника, который работал в составе созданной им преступной группировки. Злоумышленники требовали от импортеров разные суммы взяток в зависимости от объема и вида товаров.

Трем чиновникам и двум их подельникам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее лидером по коррупции на Украине признали Львовскую область. Второе и третье место заняли Киевская и Одесская области.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?

      Появились подробности о хранившей в московском офисе украинский дрон компании

      Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

      Продюсер популярного шоу на ТНТ пожаловался на нытье участниц

      Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

      60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

      Начался суд над Трампом по делу о подкупе порноактрисы

      В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

      СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

      Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше