СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

СБУ задержала таможенных чиновников, обложивших украинских импортеров «данью»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трех высокопоставленных чиновников региональных таможен, которые обложили «данью» украинских импортеров в Киеве, Ровно и Одессе. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В Ровно первый заместитель начальника областной таможни шантажировал перевозчиков дополнительными проверками, из-за которых срывались сроки доставки товара.

В Киеве «на горячем» был задержан заместитель начальника одного из таможенных постов, который регулярно брал дань с компаний внешнеэкономической деятельности. К своему «бизнесу» он привлек таможенного брокера, который выступал посредником в ведении переговоров с импортерами и передаче наверх полученных взяток.

В Одесской области задержали чиновника, который работал в составе созданной им преступной группировки. Злоумышленники требовали от импортеров разные суммы взяток в зависимости от объема и вида товаров.

Трем чиновникам и двум их подельникам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее лидером по коррупции на Украине признали Львовскую область. Второе и третье место заняли Киевская и Одесская области.

