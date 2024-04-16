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13:19, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о серьезном продвижении российской армии к Часову Яру

Deep State: российская армия продвинулась на 1,5 километра к Часову Яру

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия, вероятно, продвинулась еще на 1,5 километра к территории города Часов Яр. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав видеозаписи боев, опубликованные командованием Вооруженными силами Украины (ВСУ). На кадрах видно, что бои развернулись на подходе к восточным окраинам города.

«Пока мы уточняем информацию и детали событий. Если будет подтверждено, то это означает как минимум потерю леса и частной застройки к северу от многоэтажной застройки микрорайона "Новый"», — говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал, что украинские войска пытаются укрепить оборону в Часовом Яре, усиливая действующие там подразделения боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.

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      Алевтина Запольская
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