На Украине решили поднять вопрос угрозы онлайн-казино для общества

Зеленский: СНБО рассмотрит вопрос угрозы онлайн-казино для безопасности Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос угрозы безопасности республики из-за распространения онлайн-казино в стране. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, власти республики должны заблокировать «все возможности манипулировать людьми и вредить интересам общества» в этой сфере.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что украинское руководство намерено искать способы борьбы с зависимостью военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) от азартных игр, поскольку игровая деятельность бойцов подрывает моральный дух ВСУ.