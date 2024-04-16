Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:27, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине решили поднять вопрос угрозы онлайн-казино для общества

Зеленский: СНБО рассмотрит вопрос угрозы онлайн-казино для безопасности Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос угрозы безопасности республики из-за распространения онлайн-казино в стране. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, власти республики должны заблокировать «все возможности манипулировать людьми и вредить интересам общества» в этой сфере.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что украинское руководство намерено искать способы борьбы с зависимостью военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) от азартных игр, поскольку игровая деятельность бойцов подрывает моральный дух ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Георгий Нестеров
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      В России призвали срочно поддержать угольные компании

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

      Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

      Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

      Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

      Айза сделала десятую пластику груди

      Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

      Раскрыта причина нежелания москвичей покупать готовые квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше