Bloomberg: на Украине обеспокоились игровой зависимостью бойцов ВСУ

Власти Украины будут искать способы борьбы с зависимостью бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ) к азартным играм. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что на Украине обеспокоены этим, так как игровая деятельность подрывает моральный дух ВСУ и представляет угрозу безопасности. Военный Павел Петриченко в поданной петиции указывает, что украинские солдаты тратят заработки на азартные игры, берут кредиты для покрытия долга и даже закладывают военную технику. Как он утверждает, игровая деятельность стала единственным способом борьбы со стрессом для многих бойцов.

Ранее сообщалось, что петиция на сайте офиса президента Украины о частичном запрете онлайн-казино для военных за несколько часов набрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.