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18:53, 29 марта 2024Бывший СССР

Зеленский рассмотрит петицию о запрете онлайн-казино на Украине

Петиция о запрете онлайн-казино на Украине набрала более 25 тысяч подписей

Фото: Unsplash

Петиция на сайте Офиса президента Украины о частичном запрете онлайн-казино для военнослужащих за несколько часов набрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент страны Владимир Зеленский, следует из данных портала.

«Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в “долговую яму”, или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, этим нанося вред не только себе, но и собратьям по оружию», — говорится в тексте петиции.

Отмечается, что автором инициативы стал военнослужащий 59 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Петриченко.

Ранее о проблеме игорной зависимости среди солдат ВСУ рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). По его словам, девять из десяти военнослужащих на передовой имеют проблемы с онлайн-казино или ставками.

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      Глеб Палехов
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