Гончаренко: онлайн-казино уничтожают моральное состояние военных ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась «эпидемия игромании», а онлайн-казино и ставки на спорт уничтожают моральное состояние военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Если вы взялись легализовать *****, то хотя бы контролируйте», — заявил украинский солдат-аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко. Он также подчеркнул, что проблема появилась после легализации онлайн-казино, которые превратились в бесконтрольный рынок, и предложил ввести реестр и верификацию игроков на время военного положения, ограничив пользователей, получающих зарплату из воинских частей.

В то же время депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что бойцы ВСУ проигрывают деньги в казино и на ставках, вместо того, чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги. По его словам, девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с онлайн-казино или ставками, и когда они вернутся к мирной жизни, могут стать идеальной мишенью для криминального мира.

«Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных», — подчеркнул он.

Ранее сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен из-за проблем на фронте. По его словам, Украина приближается к моменту, когда украинская армия и народ должны будут решить, отвечает ли участие в конфликте национальным интересам страны.