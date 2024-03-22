Asia Times: солдаты ВСУ чаще сдаются в плен из-за проблем на фронте

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен из-за проблем на фронте. Об этом в статье для Asia Times пишет бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«Уже есть примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командования и даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, поскольку они знают, что либо попадут в тюрьму, либо их снова отправят на фронт», — говорится в публикации.

Брайен подчеркнул, что Украина приближается к моменту, когда украинская армия и народ должны будут решить, отвечает ли участие в конфликте национальным интересам страны.

В свою очередь, европейские лидеры с «удвоенной силой продолжают поддерживать проигранный конфликт», зная, к какой развязке все идет.

Ранее экс-разведчик США Скот Риттер заявил, что из-за больших потерь ВСУ украинский народ может исчезнуть. Он уточнил, что в ходе конфликта потери Украины составили более трех миллионов человек.