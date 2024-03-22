Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 22 марта 2024Мир

Украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен

Asia Times: солдаты ВСУ чаще сдаются в плен из-за проблем на фронте

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен из-за проблем на фронте. Об этом в статье для Asia Times пишет бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«Уже есть примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командования и даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, поскольку они знают, что либо попадут в тюрьму, либо их снова отправят на фронт», — говорится в публикации.

Брайен подчеркнул, что Украина приближается к моменту, когда украинская армия и народ должны будут решить, отвечает ли участие в конфликте национальным интересам страны.

В свою очередь, европейские лидеры с «удвоенной силой продолжают поддерживать проигранный конфликт», зная, к какой развязке все идет.

Ранее экс-разведчик США Скот Риттер заявил, что из-за больших потерь ВСУ украинский народ может исчезнуть. Он уточнил, что в ходе конфликта потери Украины составили более трех миллионов человек.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен

      Лоза резко отреагировал на пьяный дебош Кологривого

      «Газпром» остановит прокачку газа по «Силе Сибири»

      Передававшего Украине данные о российских военных отправили в СИЗО

      17-летняя россиянка попала в психиатрическую больницу за попытку теракта

      Кустурица назвал матч России и Сербии историческим моментом

      В Харькове сообщили о наступлении блэкаута после ударов по энергосистеме

      Стало известно наказание для выбежавшего на поле во время матча Россия — Сербия

      На американских F/A-18E заметили отметки о сбитии дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше