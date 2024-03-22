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10:26, 22 марта 2024Мир

В США рассказали о последствиях больших потерь на Украине

Экс-разведчик США Риттер: из-за больших потерь украинский народ может исчезнуть

Фото: David Young / Globallookpress.com

Из-за больших потерь в ходе военного конфликта украинский народ может исчезнуть. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы увидим конец украинского народа, который будет рассеиваться по всему миру. Такова трагическая реальность», — заявил Риттер.

По данным экс-разведчика, в ходе вооруженного конфликта потери Украины составили более трех миллионов человек.

19 марта бывший начальник Генштаба Войска польского генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют миллионы, а не сотни тысяч военных. Позже в России отреагировали на высказывание генерала, заявив, что он занимается пропагандой и подготовкой поляков к переходу экономики на военные рельсы. По данным Министерства обороны России на начало 2024 года, ВСУ за все время конфликта потеряли 440 тысяч человек.

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      Елизавета Мытарева
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