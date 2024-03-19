В Польше призвали измерять потери ВСУ в миллионах вместо сотен тысяч

Экс-глава ГШ Польши Анджейчак: ВСУ потеряли миллионы, а не сотни тысяч военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют миллионы, а не сотни тысяч военных. Об этом заявил бывший начальник Генштаба (ГШ) Войска польского генерал Раймунд Анджейчак в интервью каналу Polsat.

«Я считаю, что потери [ВСУ] нужно измерять в миллионах, а не в сотнях тысяч. У этой страны нет резервов, некем воевать», — заявил экс-глава Генштаба.

Анджейчак добавил, что Украина на данном этапе проигрывает и ситуация, в которой находятся ВСУ, «очень и очень драматическая».

Генерал отметил, что смена командования не изменила положение украинских войск, так как новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский столкнулся с теми же проблемами, что и его предшественник Валерий Залужный.

Анджейчак также заявил, что Россия вскоре начнет наносить «очередные эффективные удары» по Украине из-за возможного истощения украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее о скором истощении украинских систем ПВО предупредили в Великобритании, также предположив, что Россия воспользуется ситуацией для нанесения массированных ударов.