В России объяснили заявления Польши о многомиллионных потерях ВСУ

Военкор Шлепченко объяснил высказывания Польши о многомиллионных потерях ВСУ

Заявлениями о многомиллионных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак занимается пропагандой и подготовкой поляков к переходу экономики на военные рельсы, убежден военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Ранее Анджейчак заявил, что потери ВСУ составляют миллионы, а не сотни тысяч военных. По его словам, Украина на данном этапе проигрывает, и ситуация, в которой находятся войска республики, «очень и очень драматическая».

Перепуганным «русской угрозой» обществом проще управлять, уверены политики не только в Варшаве, но и по всему Западу. Отсюда цифра в 10 миллионов потерь, подчеркнул Шлепченко.

«Разумеется, это не имеет никакого отношения к реальной ситуации на фронтах, потому что у нас конфликт вообще не того масштаба (...) По данным Министерства обороны России на начало 2024 года, это 440 тысяч человек. Сейчас уже больше, но надо понимать, что это с включением раненых, с включением пленных», — подчеркнул он.

Шлепченко отметил, что цифра 10 миллионов отражает все демографические потери страны с момента начала спецоперации: и беженцев, и вынужденных переселенцев, и уклонистов. Однако главное заключается в причине, по которой польский генерал привел столь завышенные данные.

«Это просто риторический прием, который должен повысить уровень сознательности польского обывателя, нагнетать побольше страху и объяснять, почему они сегодня живут хуже, чем вчера, а завтра будут жить хуже, чем сегодня. То есть Польша опять занимается любимым делом — русофобией. Что еще можно ожидать от Польши?» — заключил Шлепченко.