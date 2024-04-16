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10:56, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине участились случаи подрыва мирных жителей на минах ВСУ

Марочко: в Харьковской области участились подрывы мирных жителей на минах ВСУ

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В Харьковской области Украины участились случаи подрыва мирного населения на минах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Характерно то, что в подавляющем большинстве случаев это происходит в тыловых районах, где от ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. "Ленты.ру") 30 и более километров», — отметил Марочко. Он добавил, что ограждения и обозначения минных полей в большинстве случаев в Харьковской области отсутствуют.

Подполковник НМ ЛНР также уточнил, что от украинских мин страдает в том числе домашний скот жителей Харьковской области.

Ранее стало известно о проведении в Харьковской области принудительной эвакуации. Так, в регионе был организован вывоз семей с детьми почти из 50 населенных пунктов.

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      Екатерина Грищенко
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