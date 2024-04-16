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18:54, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине Зеленского упрекнули в непоследовательности

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не смог добиться нового пакета помощи США

Фото: Ukrainian Presidential / Globallookpress.com

Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться нового пакета помощи США, он все равно начал новую мобилизацию в стране. В непоследовательности украинского лидера упрекнул экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube.

«План Зеленского и его окружения о том, что дадут какие-то деньги, что это будет идти пакетом с помощью Тайваню, с гуманитарной помощью Газе и прочим, (…) захлебнулся. (…) Раз этот план провалился, то зачем было делать эту мобилизацию и ужесточения?» — заявил Соскин.

Он добавил, что подобные действия властей демонстрируют полный провал украинского правящего режима.

Ранее Соскин обратил внимание на юридический статус конфликта согласно украинскому законодательству. По его словам, война на Украине не объявлена.

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      Глеб Палехов
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