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21:52, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве сделали неожиданное заявление насчет украинского конфликта

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине нет войны, согласно законодательству

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На Украине нет войны, согласно законодательству страны. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«У нас война не объявлена, она не закреплена нигде, а по конституции, чтобы войну объявить, нужно проводить референдум. Он не был проведен», — уточнил он.

Соскин также призвал Украину заключить с Россией перемирие. Он напомнил, что военное положение в стране также неконституционно, поскольку полномочия Владимира Зеленского официально истекли в марте 2024 года.

Ранее Соскин сообщил, что президент Украины проигнорировал предупреждение бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера.

Он напомнил, что Киссинджер призывал Зеленского выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли страны в мире. Соскин также усомнился, что Соединенные Штаты думают об интересах украинских властей.

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      Марина Совина
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