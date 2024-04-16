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14:06, 16 апреля 2024Мир

На Западе назвали причину срыва мирного диалога России и Украины

Foreign Affairs: причиной срыва диалога России и Украины стал отказ Запада
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: RFE/RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Причиной срыва мирного российско-украинского диалога в 2022 году стал отказ Запада брать ответственность за обеспечение безопасности Украины. Об этом сообщается в публикации американского журнала Foreign Affairs со ссылкой на проекты соглашений между Москвой и Киевом 2022 года, а также на участников переговоров и западных чиновников.

«Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно в те, которые могли бы создать для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины», — утверждается в материале.

Среди других причин срыва переговоров авторы статьи назвали уверенность президента Украины Владимира Зеленского в возможности победы с помощью западной техники, а также резко негативные настроения украинцев после событий в Буче и Ирпене.

Ранее телеканал CNN допустил, что после возможного переизбрания на президентских выборах в США бывший американский лидер Дональд Трамп может организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

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