Над российским регионом сбили воздушный шар ВСУ

Украина попыталась атаковать объекты в России с помощью воздушного шара

Украина попыталась атаковать объекты в России с помощью воздушного шара. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как рассказали военные, шар относился к категории малоразмерных и был сбит системой противовоздушной обороны. В Минобороны уточнили, что попытка атаковать Россию с помощью воздушного шара ранним утром — около восьми часов по московскому времени.

Известно, что попытки использовать воздушные шары для атаки по территории России Украина совершала и ранее. Так аналогичный аппарат был сбит 27 марта — на аппарате были обнаружены GPS-трекер и взрывное устройство.