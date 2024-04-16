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11:39, 16 апреля 2024Россия

Над российским регионом сбили воздушный шар ВСУ

Украина попыталась атаковать объекты в России с помощью воздушного шара

Фото: rasika108 / Shutterstock / Fotodom

Украина попыталась атаковать объекты в России с помощью воздушного шара. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как рассказали военные, шар относился к категории малоразмерных и был сбит системой противовоздушной обороны. В Минобороны уточнили, что попытка атаковать Россию с помощью воздушного шара ранним утром — около восьми часов по московскому времени.

Известно, что попытки использовать воздушные шары для атаки по территории России Украина совершала и ранее. Так аналогичный аппарат был сбит 27 марта — на аппарате были обнаружены GPS-трекер и взрывное устройство.

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      Марк Леонов
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