Найдена формула успешных переговоров между Россией и Украиной

FA: переговоры России и Украины должны проходить по двум направлениям

Мирные переговоры России и Украины должны проходить сразу по двум параллельным направлениям, которые касались бы как прекращения огня, так и установления долгосрочного и прочного мира между двумя странами. О потенциально успешной новой формуле российско-украинских переговоров заявили обозреватели журнала The Foreign Affairs (FA).

«Обе стороны обошли стороной важнейшие вопросы урегулирования конфликтов и смягчения их последствий (создание гуманитарных коридоров, прекращение огня, вывод войск) и вместо этого попытались разработать что-то вроде долгосрочного мирного договора, который разрешил бы споры в области безопасности», — говорится в публикации.

Авторы публикации предположили, что если Россия и Украина примут во внимание опыт предыдущих встреч, то переговоры скорее всего «будут продвигаться по параллельным направлениям», при этом практические аспекты прекращения войны должны рассматриваться отдельно от долгосрочных договоренностей по обеспечению региональной безопасности.

Ранее в этой же публикации обозреватели указали на причину срыва мирного российско-украинского диалога в 2022 году. «Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно в те, которые могли бы создать для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины», — утверждается в материале.

Среди других причин срыва переговоров авторы статьи назвали уверенность президента Украины Владимира Зеленского в возможности победы с помощью западной техники, а также резко негативные настроения украинцев после событий в Буче и Ирпене.

