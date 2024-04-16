Найдена связь между высшим образованием и повышением в должности

«Зарплата.ру»: для повышения на работе высшее образование нужно в 75 % случаев

Для повышения на работе высшее образование нужно в 75 процентах случаев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплата.ру», пишут «Известия».

На наличие высшего образования при повышении зарплаты или продвижении сотрудника по карьерной лестнице смотрят 75 процентов работодателей, рассказали респонденты. При этом каждый десятый участник (12 процентов опрошенных) допустил, что у него могут возникнуть трудности в карьерном продвижении из-за отсутствия высшего образования по нужному профилю.

О готовности пойти учиться в магистратуру, если это поможет им в повышении, заявили 59 процентов респондентов. На втором и третьем месте по степени мотивации — повышение уровня знаний (52 процента) и смена работы на более престижную (51 процент). Еще 39 процентов назвали важным условием возможность учиться онлайн, чтобы параллельно с этим работать.

Ранее стало известно, что чаще всего рекрутеры в РФ при найме на работу принимают во внимание гибкость мышления сотрудника и его коммуникативные навыки. Высокое значение также имеет способность работы в команде, проактивность и знание иностранных языков.