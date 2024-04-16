Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:26, 16 апреля 2024Экономика

Найдена связь между высшим образованием и повышением в должности

«Зарплата.ру»: для повышения на работе высшее образование нужно в 75 % случаев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Для повышения на работе высшее образование нужно в 75 процентах случаев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплата.ру», пишут «Известия».

На наличие высшего образования при повышении зарплаты или продвижении сотрудника по карьерной лестнице смотрят 75 процентов работодателей, рассказали респонденты. При этом каждый десятый участник (12 процентов опрошенных) допустил, что у него могут возникнуть трудности в карьерном продвижении из-за отсутствия высшего образования по нужному профилю.

О готовности пойти учиться в магистратуру, если это поможет им в повышении, заявили 59 процентов респондентов. На втором и третьем месте по степени мотивации — повышение уровня знаний (52 процента) и смена работы на более престижную (51 процент). Еще 39 процентов назвали важным условием возможность учиться онлайн, чтобы параллельно с этим работать.

Ранее стало известно, что чаще всего рекрутеры в РФ при найме на работу принимают во внимание гибкость мышления сотрудника и его коммуникативные навыки. Высокое значение также имеет способность работы в команде, проактивность и знание иностранных языков.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

      Драка между россиянином и сотрудником «Бургер Кинга» попала на видео

      Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

      Начало третьей мировой войны связали с вовлечением Запада на Украину

      В российском городе создадут арт-объекты из мусора

      Над российским регионом сбили воздушный шар ВСУ

      В двух районах российского региона объявили срочную эвакуацию

      Мужчина поймал летящую шайбу во время хоккейного матча и спас ребенка

      Зеленского обязали рассмотреть вопрос о мобилизации госслужащих

      Подсчет калорий назвали опасной привычкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше