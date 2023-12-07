Названы главные навыки при найме на должности с высокой оплатой

Главным навыком при найме на должности с высокой оплатой стала гибкость мышления

Российские работодатели при найме на должность с высокой оплатой труда чаще всего обращают внимание на гибкость мышления сотрудника и его умение общаться (59 процентов), выяснили Skyeng и исследовательский центр «Зарплаты.ру», пишет Forbes.

Также одним из главных факторов является умение работать в команде (71 процент) и проактивность сотрудника (31 процент). Причем последний навык влияет не только на решение руководителя о приеме соискателя на работу, но и на формирование заработной платы и вознаграждений. Кроме того, для работодателя важно знание сотрудником иностранных языков (30 процентов) и диплом о высшем образовании (26 процентов).

Эксперты отмечают, что за последний год компании при приеме на работу стали больше внимания уделять мягким навыкам и проверять их на этапе собеседования. Речь идет о таких навыках, как целеустремленность (71 процент), уверенность (70 процентов), пунктуальность (61 процент) и эмоциональный интеллект кандидатов (46 процентов).

Опрос проводился в ноябре 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1982 начальников отделов и руководителей компаний в возрасте 25-55 лет в российских городах-миллионниках.

Тем временем самыми востребованными рабочими профессиями по итогам 2023 года стали шиномонтажник и отделочник. Число данных вакансий в начале декабря 2023 года в сравнении с январем этого года выросло в 2,7 раза. При этом средние предлагаемые зарплаты специалистов выросли на 15 и 29 процентов соответственно. Так, шиномонтажнику предлагают 76 158 рублей, а отделочнику 93 261 рубль.