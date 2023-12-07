Названы наиболее востребованные в России рабочие профессии

«Авито Работа»: шиномонтажник стал наиболее востребованной рабочей профессией

В течение 2023 года в России непрерывно рос спрос на «синих воротничков». К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы». Они также назвали наиболее востребованные рабочие профессии и вакансии с самыми высокими зарплатами.

Самыми востребованными рабочими профессиями по итогам года стали шиномонтажник и отделочник. Число данных вакансий в начале декабря 2023 года в сравнении с январем этого года выросло в 2,7 раза. При этом средние предлагаемые зарплаты специалистов выросли на 15 и 29 процентов соответственно. Так, шиномонтажнику предлагают 76 158 рублей, а отделочнику 93 261.

В тройку лидеров также вошел строитель с увеличением числа вакансий за год в 2,5 раз и средней предлагаемой зарплатой в размере 82 244 рублей. Четвертую строчку занял маляр (80 161 рубль). Спрос на профессионалов вырос в 2,4 раза. Вслед за маляром идут фрезеровщик и бригадир с увеличением числа вакансий в 2,2 раза и зарплатами 109 647 и 102 628 рублей соответственно.

Спрос на монтажников и крановщиков вырос в 2,1 и 2 раза. В среднем специалистам предлагают 83 736 и 87 139 рублей соответственно. Также в топ-10 вошли слесарь и сварщик с увеличением числа вакансий в 1,9 раза и заработными платами 76 246 и 82 436 рублей.

Наиболее высокооплачиваемыми «синими воротничками» 2023 года стали дальнобойщики и бурильщики. В декабре им в среднем предлагают в качестве оплаты труда 138 108 и 122 984 рубля. При этом прирост средней зарплаты по сравнению с январем этого года составил 23 и 46 процентов соответственно. На третьей строчке сталевар с приростом в 14 процентов и средней предлагаемой зарплатой в размере 120 тысяч рублей.

Кроме вышеперечисленных профессий, в пятерку лидеров вошли наладчик (114 328 рублей, прирост в 48 процентов) и фрезеровщик (109 647 рублей, 38 процентов). Плиточникам в среднем готовы платить 108 094 рубля, что на 49 процентов больше, чем в январе. Фасадчику и бригадиру — 102 740 и 102 628 рублей (больше на 21 и 25 процентов). Замыкают топ-10 замерщик и токарь со средними зарплатами 101 390 и 97 486 рублей и приростом в 22 и 13 процентов соответственно.

Ранее аналитики «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые вакансии осени. По их данным, в целом с сентября по ноябрь 2023 года число рабочих предложений с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.