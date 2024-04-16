16:51, 16 апреля 2024

Назначен новый командующий оперативным командованием ВСУ «Юг»

Генерал Геннадий Шарапов стал главой оперативного командования ВСУ «Юг»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Шарапов назначен главой оперативного командования «Юг». Об этом сообщило командование на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Перед нами стоят задачи задействования силы, опыта, творчества и вдохновения, но я уверен в нашей способности эффективно работать и достигать поставленных целей», — заявил Шарапов.

Ранее на Украине назначили нового главу «самого сильного военного подразделения» ВСУ — ОК «Запад». Им стал бригадный генерал Владимир Шведюк.

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      Илья Таксюр
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