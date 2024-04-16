Назначен новый командующий оперативным командованием ВСУ «Юг»
Генерал Геннадий Шарапов стал главой оперативного командования ВСУ «Юг»
Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Шарапов назначен главой оперативного командования «Юг». Об этом сообщило командование на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Перед нами стоят задачи задействования силы, опыта, творчества и вдохновения, но я уверен в нашей способности эффективно работать и достигать поставленных целей», — заявил Шарапов.
Ранее на Украине назначили нового главу «самого сильного военного подразделения» ВСУ — ОК «Запад». Им стал бригадный генерал Владимир Шведюк.