Назван простой способ убрать неприятный запах из салона авто

«БелНовости»: убрать неприятный запах из салона авто поможет сода

Убрать неприятный запах из салона автомобиля поможет пищевая сода. Простой способ справиться с проблемой назвали эксперты издания «БелНовости».

Рекомендуется насыпать немного пищевой соды на блюдце и оставить в салоне на ночь. По такой же схеме для устранения запаха можно использовать таблетки активированного угля, который, как и сода, является хорошим сорбентом. Помочь может и кофе — он замаскирует зловоние.

Ранее домохозяйкам рассказали, как убрать запах старости в доме. Для этого можно использовать самодельное средство из уксуса и воды.