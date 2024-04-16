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13:19, 16 апреля 2024Экономика

Назван простой способ убрать неприятный запах из салона авто

«БелНовости»: убрать неприятный запах из салона авто поможет сода

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

Убрать неприятный запах из салона автомобиля поможет пищевая сода. Простой способ справиться с проблемой назвали эксперты издания «БелНовости».

Рекомендуется насыпать немного пищевой соды на блюдце и оставить в салоне на ночь. По такой же схеме для устранения запаха можно использовать таблетки активированного угля, который, как и сода, является хорошим сорбентом. Помочь может и кофе — он замаскирует зловоние.

Ранее домохозяйкам рассказали, как убрать запах старости в доме. Для этого можно использовать самодельное средство из уксуса и воды.

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      Александра Качан
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