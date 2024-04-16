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12:32, 16 апреля 2024Экономика

Назван простой способ убрать запах старости в доме

«БелНовости»: убрать запах старости в доме удастся с помощью уксуса

Фото: Nick Alias / Shutterstock / Fotodom

Убрать запах старости в доме удастся с помощью уксуса. Простой способ избавиться от него назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что иногда долгожданное приобретение жилья может омрачать характерный неприятный запах в нем. Для того чтобы от него избавиться, они предложили влить две ложки уксуса в 200 миллилитров воды, перелить раствор в пульверизатор и обработать ковры, мебель, шторы и полы, после чего убрать квартиру любым привычным способом и проветрить помещения. В случае если устранить стойкий запах старости с первого раза не получилось, эксперты посоветовали повторить процедуру.

Ранее специалисты назвали эффективный способ спасти ковер от кошачьей мочи. Они порекомендовали посыпать его содой и оставить на полчаса, после чего полить этот участок перекисью водорода и через два-три часа убрать остатки средств.

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      Полина Кислицына
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