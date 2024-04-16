Названа дата голосования парламента Грузии по закону об иноагентах

Парламент Грузии проголосует по закону об иноагентах в первом чтении 16 апреля

Парламент Грузии в первом чтении проголосует по закону об иностранных агентах на заседании во вторник, 16 апреля. Об этом сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Вчера в первом чтении рассмотрел [закон об иноагентах] комитет по юридическим вопросам. Сегодня он будет вынесен на пленарное заседание», — рассказал он журналистам.

Накануне в парламенте Грузии во время обсуждения спорного закона об иноагентах произошла серьезная драка, которая попала на видео и распространилась в соцсетях. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» депутата Мамуку Мдинарадзе.

После этого в Тбилиси перед зданием парламента Грузии прошел митинг против принятия этого закона.