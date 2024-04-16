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16:40, 16 апреля 2024Экономика

Названа доля попавшего под санкции Запада российского торгового флота

«Совкомфлот»: под санкции попало около 8 % участвующего в экспорте флота

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Из всего российского торгового флота, участвующего в экспортных поставках, под западные санкции попало около восьми процентов судов. Долю флота, которую коснулись ограничения, назвал в ходе Национального нефтегазового форума гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, его слова приводит РИА Новости.

Глава российской судоходной компании отметил, что прямые санкционные ограничения ряда государств в отношении российского флота стали новым фактором, влияющим на внешнюю торговлю. «Это касается не только нефтеперевозок, это универсальная вещь», — подчеркнул глава судоходной компании.

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Тонковидов сказал, что всем участникам торговых отношений необходимо совместно разработать более стабильную модель с учетом новых реалий. «Без объединений усилий как нефтяных, газовых, судоходных компаний, банковского сообщества, страхового сообщества эту проблему, наверное, будет решить сложновато», — заявил он.

В то же время глава «Совкомфлота» выразил уверенность в том, что во взаимодействии с основными партнерами компании вопрос будет решен.

Ранее консалтинговая компания SBS Consulting оценила затраты на модернизацию мощностей российской судостроительной отрасли до 2035 года, необходимые для строительства крупнотоннажного грузового флота, в 1,959 триллиона рублей. Речь идет в первую очередь о выпуске морских танкеров и сухогрузов, которые вывозят российские сырьевые ресурсы зарубежным покупателям.

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