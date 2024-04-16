Названо число попавшихся на уловки мошенников зумеров

Ozon: мошенникам в 2023 году удалось украсть деньги только у 2 процентов зумеров

Мошенникам в 2023 году удалось обманом украсть деньги только у двух процентов зумеров (молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет). Число молодежи, попавшейся на уловки мошенников, подсчитали в компании Ozon, сообщают «Известия».

О том, что они разговаривают с мошенниками, сразу догадались 57 процентов зумеров, следует из результатов опроса. Еще 13 процентов обнаружили это в ходе разговора, а почти треть опрошенных (28 процентов) заявили, что никогда не сталкивались с мошенниками.

Чаще всего — в 36 процентах случаев — добычей мошенников становилась сумма до 5000 рублей. На сумму от 10 до 20 тысяч рублей пришлось еще 20 процентов инцидентов, а больше 100 тысяч рублей лишился каждый десятый (10 процентов из общего числа лиц, попавшихся на уловку мошенников) респондент. При этом мужчины переводили крупные суммы чаще женщин.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества, который набирает обороты в сезон отпусков. Мошенники звонят россиянам после посещения сайтов с турами и просят оставить отзыв — например, о том, что им удалось с легкостью найти нужный билет. После этого им предлагают работу, которая заключается в написании отзывов. В случае положительного ответа за этим следует оформление карты, в ходе которого мошенники могут попросить включить демонстрацию экрана или перейти по ссылке. Делать этого ни в коем случае не следует, предупредила адвокат.

