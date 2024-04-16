Охлобыстин ответил на вопрос о звездных замашках Наталии Орейро

Охлобыстин рассказал, что у Наталии Орейро нет звездных замашек

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о совместной работе с уругвайской актрисой и певицей Наталией Орейро. Его слова приводит StarHit.

На вопрос о том, заметил ли он у актрисы звездные замашки, Охлобыстин ответил отрицательно. «Не бывает замашек, если человек, действительно, суперзвезда. А тот, кто пытается быть суперзвездой или имитирует, вот у того как раз замашки», — сказал он.

Актер охарактеризовал коллегу словами «улыбчивая» и «веселенькая». «Видно, что очень работоспособная, подкупает тем, что не капризная. Я обратил внимание на ее профессиональный подход ко всему. И при этом открытый человек», — добавил Охлобыстин, подчеркнув, что они общались при помощи переводчика и жестами.

Ранее стало известно, что Наталия Орейро покинула Россию после съемок фильма «Письмо к Деду Морозу» в Подмосковье.