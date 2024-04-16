Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:28, 16 апреля 2024Культура

Охлобыстин ответил на вопрос о звездных замашках Наталии Орейро

Охлобыстин рассказал, что у Наталии Орейро нет звездных замашек

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о совместной работе с уругвайской актрисой и певицей Наталией Орейро. Его слова приводит StarHit.

На вопрос о том, заметил ли он у актрисы звездные замашки, Охлобыстин ответил отрицательно. «Не бывает замашек, если человек, действительно, суперзвезда. А тот, кто пытается быть суперзвездой или имитирует, вот у того как раз замашки», — сказал он.

Актер охарактеризовал коллегу словами «улыбчивая» и «веселенькая». «Видно, что очень работоспособная, подкупает тем, что не капризная. Я обратил внимание на ее профессиональный подход ко всему. И при этом открытый человек», — добавил Охлобыстин, подчеркнув, что они общались при помощи переводчика и жестами.

Ранее стало известно, что Наталия Орейро покинула Россию после съемок фильма «Письмо к Деду Морозу» в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Стюардесса в мини-юбке сделала фото в самолете и взбудоражила пользователей сети

      Из гардероба россиянки пропали десять люксовых сумок

      Низкое число прослушиваний новой песни Пугачевой объяснили

      Раскрыта личность принятого за Сырского погибшего солдата ВСУ

      Ранившего ножом российского губернатора оставили в СИЗО

      Раскрыта допустимая норма фастфуда и сладостей

      В российском городе пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна соседа

      Археологи нашли в российском городе перстни XVII-XIX веков

      Охлобыстин ответил на вопрос о звездных замашках Наталии Орейро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше