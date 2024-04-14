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15:18, 14 апреля 2024Культура

Стало известно об отъезде Натальи Орейро из России

Mash сообщил, что Наталья Орейро покинула Россию после съемок в Подмосковье

Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро покинула Россию после съемок фильма «Письмо к Деду Морозу» в Подмосковье. Об отъезде звезды телесериала «Дикий ангел» стало известно Telegram-каналу Mash.

Как пишет издание, финальной локацией для съемок стала усадьба Ивановское в Подольске, территория которой почти месяц была закрыта для посещения. По словам участников съемочной группы, после теракта в «Крокус Сити Холле» рабочие смены стали длиннее, а съемки закончились досрочно. В свою очередь, Орейро отменила поездки по России и поддержала пострадавших в соцсетях.

Ранее стало известно, что актриса совершила тур по Карелии. Орейро заметили пассажиры фирменного ретропоезда «Рускеальский экспресс», следующего по маршруту Сортавала — Горный парк Рускеала — Сортавала. Певица путешествовала инкогнито и попыталась замаскироваться при помощи темных очков и шляпы. Кроме того, поклонникам не разрешили с ней сфотографироваться.

Наталья Орейро приехала на съемки в Россию 18 марта. Актриса прибыла из Уругвая в Санкт-Петербург, откуда добралась до Москвы на скоростном поезде «Сапсан». Ее приезд тщательно скрывался.

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      Константин Лысяков
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