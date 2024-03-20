Наталию Орейро заметили в поезде в Карелии

Актриса Наталия Орейро совершила тур по Карелии на поезде

Уругвайская актриса и певица, звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро совершила тур по Карелии на поезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезду заметили пассажиры фирменного ретропоезда «Рускеальский экспресс», следующего по маршруту Сортавала — Горный парк Рускеала — Сортавала. Для путешествия инкогнито Орейро надела темные очки и шляпу. Поклонникам не разрешили сделать фото с актрисой.

Ранее стало известно, что актриса приедет в Россию для съемок в фильме «Письмо Деду Морозу». Орейро посетила Санкт-Петербург и добралась оттуда в Москву на скоростном поезде «Сапсан». Приезд звезды в столицу тщательно скрывался. Актриса появилась перед журналистами в шарфе, закрывающем лицо.