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18:02, 5 марта 2024Культура

Наталия Орейро приедет в Россию ради съемок в фильме

Наталия Орейро приедет в Россию, чтобы сняться в фильме «Письмо Деду Морозу»

Фото: Mike Segar / Reuters

Уругвайская актриса и певица, звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро приедет в Россию ради съемок в фильме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка примет участие в российском фэнтези «Письмо Деду Морозу» вместе с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус — она сыграет роль в сцене, где у главного героя исполняется заветное желание. Примерная дата выхода картины — первые дни января 2026 года. Режиссером ленты выступит Кирилл Кузин, который ранее работал над такими проектами, как «Сергий против нечисти» и «Диагноз "Везучая»".

Отмечается, что Орейро прилетит в РФ со дня на день — ее менеджеры уже забронировали ей номер в столичной гостинице. Накануне актриса опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографии, в которых, как отмечает издание, продемонстрировала свою версию сценария проекта.

Ранее легендарные рэперы, участники американской группы Onyx назвали президента России Владимира Путина крутым чуваком.

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      Анастасия Астахова
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