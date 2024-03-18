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18:38, 18 марта 2024Культура

Наталия Орейро тайно приехала в Москву

Актриса Наталия Орейро тайно приехала в Москву на «Сапсане»

Кадр: Telegram-канал Mash

Уругвайская актриса и певица, звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро тайно приехала в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда добралась до столицы на скоростном поезде «Сапсан» из Санкт-Петербурга, где проходили съемки российского фильма «Письмо Деду Морозу» с ее участием.

Приезд Орейро в Москву тщательно скрывался, отметил источник. Звезда появилась перед журналистами в шарфе, закрывающем лицо.
В окружении охранников она проследовала в автомобиль и почти сразу уехала.

Ранее стало известно, что Орейро приедет в Россию для съемок в фильме с актерами Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус. Предварительно известно, что картина выйдет в январе 2026 года.

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      Мария Рюрикова
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