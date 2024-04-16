Пойман подстрекатель предрекшего победу популиста попугая-предсказателя

В Индии арестовали хозяина попугая, предсказавшего победу популиста на выборах

В индийском штате Тамилнад арестовали 81-летнего предсказателя, чей попугай предрек победу на выборах политика-популиста от партии «Паттали маккал катчи» Тангара Бачана. Об этом сообщает India Today.

Видеоролик, на котором попугай вылетает из клетки и, подстрекаемый хозяином, выбирает нужную карточку, набрало десятки тысяч просмотров в индийском сегменте интернета. Когда птица вынесла свой вердикт, счастливый Бачан покормил ее бананом.

Популярность видео вышла боком предсказателю и его брату — лесная полиция арестовала их за то, что они держат попугаев в клетках. По закону страны о защите дикой природы от 1972 года попугаев запрещено держать в неволе, так как они считаются дикими животными. Братья отделались предупреждением.

«Паттали маккал катчи» — индийская региональная политическая партия, базирующаяся в штате Тамилнад. На федеральном уровне входит в состав правящего Национально-демократического альянса. Члены партии часто участвуют в протестах и погромах, поэтому бывший главный министр штата Тамилнад сравнивал партию с террористической организацией.

Тангар Бачан — индийский кинорежиссер, актер, оператор и писатель. В своих работах он больше всего уделял изображению деревень на севере штата Тамилнад, которые до этого люди искусства обычно игнорировали.

Ранее сообщалось, что девушка заподозрила бойфренда в измене из-за подсказки попугая. Когда она спросила возлюбленного, чье имя кричит птица, он разозлился и испугался, и эта реакция очень насторожила девушку.