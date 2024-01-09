Девушка узнала об измене от попугая

Девушка заподозрила бойфренда в измене из-за подсказки попугая. Об этом она рассказала на платформе Reddit.

Пользовательница с ником ThrowRAaquatic поделилась с читателями Reddit необычной историей, случившейся во время визита к родителям ее парня на праздники. В какой-то момент во время общего застолья домашний попугай Перси начал кричать о любви к некой Джесс. Когда автор поста спросила парня о том, чье это имя, он отмахнулся от вопроса и назвал попугая «безумной птицей».

Девушка поверила партнеру, однако вскоре заметила, что он беспокойно проверяет экран смартфона, оставляет его лежать экраном вниз и даже берет с собой в туалет. При этом раньше она не замечала за ним такого поведения.

Когда девушка еще раз спросила парня, кто такая Джесс, он разозлился на нее и сказал, что она настолько не уверена в себе, что позволяет птице ставить под вопрос их отношения. Тогда автор отметила, что бойфренд весь вечер ведет себя странно и избегает ее. Парень вспылил, и даже попытки родителей его успокоить не сработали.

Девушка ушла домой одна и до сих пор не может понять, были ли у нее причины сомневаться в партнере или она позволила тревожности взять над собой верх. Комментаторы отметили, что птицы запоминают случайные фразы, которые часто слышат, поэтому сами по себе крики попугая ничего не значат. Однако тот факт, что партнер девушки не попытался объяснить, откуда птица могла взять это имя, и начал злиться, действительно очень подозрителен.

Ранее беременная женщина уличила партнера в измене с бывшей девушкой и решила стать матерью-одиночкой. Она рассказала читателям Reddit, как соперница сама написала ей в социальных сетях.