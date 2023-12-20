Беременная женщина уличила бойфренда в измене с бывшей партнершей

Пользовательница сети узнала об измене партнера на 16-й неделе беременности

Беременная женщина уличила партнера в измене с бывшей девушкой и решила стать матерью-одиночкой. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

Автор поста находилась на 16-й неделе беременности, когда узнала о неверности бойфренда. Его бывшая девушка сама написала ей сообщение и рассказала, что занималась с ним сексом в течение последних пяти месяцев. Как оказалось, это происходило всякий раз, когда автор поста уезжала к родителям на выходные. Более того, родители мужчины знали о его изменах.

Пользовательница призналась, что не знает, как жить дальше. «На данный момент я чувствую себя совершенно потерянной», — говорит она. Девушка не планирует оставаться в отношениях с бойфрендом и теперь вынуждена стать матерью-одиночкой. Несмотря на это, она сожалеет, что потеряла мужчину, который, по ее словам, был для нее не только партнером, но и лучшим другом.

Читатели поддержали автора поста и призвали ее не возвращаться к партнеру. Ей также посоветовали дать будущему ребенку свою фамилию, чтобы больше не иметь ничего общего с мужчиной.

Ранее частный детектив назвал четыре признака, по которым можно вычислить неверность партнера. Так, подозревающему партнера в измене человеку необходимо обратить внимание на то, насколько часто он держит в руках свой телефон.

