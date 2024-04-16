Названо число подтопленных домов и приусадебных участков в Курганской области

МЧС: 990 домов и приусадебных участков подтоплены в Курганской области

В Курганской области из-за паводка подтоплены 990 домов и приусадебных участков, об этом МЧС России сообщило в Telegram-канале.

Подтопленными остаются 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести муниципальных округах региона, назвали число в ведомстве.

Специалисты добавили, что вблизи населенных пунктов Нагорское и Утятское очищен затор из веток и мусора между опорами моста. В Кургане также продолжается расчистка заторов. Уровень воды в реке Тобол интенсивно растет.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что к Кургану приближается «колоссальный объем воды» из-за паводка. Она уже начинает отрезать СНТ и ДНТ от города, затапливая мосты и дороги. Губернатор призвал жителей подтапливаемых территорий немедленно эвакуироваться.